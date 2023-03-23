Пентагон назвав Росію "головною загрозою" і запевнив Україну в підтримці

Сьогодні, 23 березня, міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що США продовжуватимуть підтримувати Україні стільки, скільки буде потрібно і нагадав, що Стратегія національної оборони США визначає Росію за правління Путіна "гострою загрозою".

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Під проводом Байдена, США згуртували світ, щоб допомогти Україні боротися з неспровокованим і невиправданим вторгненням Росії. Наші союзники та партнери активізувалися, щоб надати важливу безпекову допомогу, яку координує контактна група з питань оборони України, яку я очолюю. Ми підтримуватимемо оборону України стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Остін.

За його словами, НАТО стало значно сильнішим після того, як Росія вирішила піти війною проти свого ж сусіда.

“Після вторгнення Росії в Україну ми ще більше зміцнили захист і стримування НАТО на східному фланзі. А лідерство Конгресу в Європейській ініціативі стримування — і наші інвестиції з 2014 року - допомогли нам швидко й сміливо відреагувати на жорстоку війну, яку обрала Росія, та зробили наше стримування ще сильнішим", - зазначив Остін.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що змістовний діалог з Росією більше неможливий. За його словами, країни НАТО багато років працювали над тим, щоб мати діалог з Росією, але у Москві вирішили відійти від цього.

Читайте також: