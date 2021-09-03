Пентагон не буде допомагати силам опору боротися з талібами в афганському Панджшері

Пентагон не буде допомагати силам опору боротися з талібами в афганському Панджшері

У Панджшері проти талібів веде боротьбу Фронт національного опору Афганістану.

У Пентагоні заявили, що не збираються надавати військову підтримку силам, які ведуть збройну боротьбу проти руху "Талібан" в афганській провінції Панджшер.

"Військова операція США в Афганістані завершена", — заявив представник американського військового відомства Джон Кірбі, відповідаючи на брифінгу на питання представників ЗМІ про те, чи будуть військові США якось підтримувати противників талібів.

У Панджшері проти талібів веде боротьбу Фронт національного опору Афганістану. Раніше його представники повідомили про загибель 350 талібів за чотири дні боїв за Панджшерській долину.

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Бойовики "Талібану" штурмують регіон в єдиній непідконтрольною їм провінції Афганістану з двох основних напрямків — з боку долини Андараб в провінції Баглан і міста Гульбахор в провінції Парван.

Нагадаємо ^

До бойовиків "Талібану", які ведуть наступальну операцію на єдину непідконтрольну провінцію Панджшер, приєдналися бойовики руху "Аль-Каїда".

Сполучені Штати завершили виведення своїх військ з Афганістану — з Кабула вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, — завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися до аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали з США.

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