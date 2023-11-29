Пентагон не має грошей, щоб заплатити за нарощування військової операції на Близькому Сході: що трапилося

Пентагон каже, що не має грошей на розширення операції на Близькому Сході.

Відповідно до тимчасового бюджету, фінансування заморожено на рівні попереднього року.

Про це пише Politico з посиланням на джерела в оборонному відомстві США.

Міністерство оборони США наказало відправити на Близький Схід додаткову авіаносну ударну групу, засоби протиповітряної оборони, винищувачі та сотні військових після раптових терористичних атак на Ізраїль 7 жовтня, щоб запобігти переростанню конфлікту в регіональну війну.

Проте дисфункція Конгресу означає, що Пентагон не має грошей, щоб заплатити за нарощування військової операції на Близькому Сході.

Військові, як і решта федерального уряду, діють згідно з тимчасовим заходом фінансування, який заморожує витрати на рівні попереднього року. А оскільки переміщення військ на Близькому Сході не було заплановано, Пентагону довелося вилучити гроші з чинних рахунків операцій і технічного обслуговування, сказав речник Міністерства оборони Кріс Шервуд. Цього місяця президент США Джо Байден підписав проміжний захід, щоб уряд залишався відкритим, доки законодавці не зможуть узгодити законопроєкт про витрати на весь рік.

Оскільки Міністерству оборони довелося шукати кошти, це означає менше коштів на навчання, навчання та розгортання, які військові вже запланували на рік. Деякі контрактні платежі можуть бути відкладені, сказав Шервуд.

«Поточні події переглянули деякі операційні припущення, використані для розробки бюджетного запиту президента на 2024 фінансовий рік. Зокрема, ні базовий бюджетний запит, ні додатковий запит на 2024 фінансовий рік не включали фінансування операцій США, пов’язаних з Ізраїлем», – сказав він.

«Ми дістаємо його зі схованки», — додав Шервуд.

Нарощування військових на Близькому Сході, яке включало розширення розгортання авіаносної ударної групи Джеральда Р. Форда, яка діяла біля узбережжя Ізраїлю, змусило військові відомства та Центральне командування США переглянути вимоги до поточних і майбутніх операцій на основі конфлікт, що розвивається, сказав він.

"Цей тягар тепер важчий, ніж зазвичай, на Міністерство оборони, оскільки Пентагон підтримує дві війни одночасно: в Україні та в Ізраїлі", - йдеться у матеріалі.

Після того, як 2 лютого закінчиться продовження резолюції, законодавці повинні прийняти законопроєкт про витрати на весь рік. Але якщо суперечки затягнуться до квітня, Пентагон та інші федеральні агентства зіткнуться з загальним скороченням витрат на 1 відсоток.

Нагадаємо, США ведуть перемовини з Грецією про купівлю снарядів для України.

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