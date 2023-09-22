Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні: повний список зброї

Міністерство оборони надсилає додатковий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони.

Про це заявив президент США Джо Байден, йдеться на сайті Пентагону.

Цей пакет є сорок сьомим траншем обладнання адміністрації Байдена, яке буде надано Україні зі запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року. Цей пакет включає додаткові можливості для зміцнення протиповітряної оборони України, оскільки вона стикається з жорстокими повітряними нападами з боку Росії, вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), які допомагають Україні на полі бою, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб задовольнити критичні потреби України та допомогти Україні протистояти загарбницькій війні Росії, яка триває.

Можливості в цьому пакеті, оціненому в 325 мільйонів доларів США, включають:

ракети ППО АІМ-9М;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети калібру .50 для протидії безпілотним літальним системам;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

59 легких тактичних автомобілів;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

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Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Нагадаємо, що раніше Байден розповів, коли до України прибудуть перші танки Abram та анонсував новий пакет допомоги.

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Нагадаємо, перед візитом до Білого дому президент Зеленський обговорив з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

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