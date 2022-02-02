Пентагон підтвердив справжність опублікованих El Paіs "гарантій безпеки" США для Росії

Представник НАТО ж сказав, що Альянс "ніколи не коментує ймовірні витоки".

У Пентагоні підтвердили, що текст, опублікований іспанською газетою El Paіs, справді є письмовою відповіддю Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляють El Pais і New York Times.

"За останні кілька годин пропозиція, зроблена Сполученими Штатами, просочилась до європейських новин. Ми не оприлюднювали цей документ, але тепер, коли він з’явився у публічному просторі, він підтверджує всьому світу те, що ми завжди говорили: немає різниці між нашими публічними заявами та нашими приватними розмовами", — сказав Кірбі.

Речник Пентагону наголосив, що США докладають останніх зусиль, щоб знайти дипломатичне рішення у відносинах з Росією.

"НАТО та його партнери єдині у своїй рішучості брати участь у серйозній та конструктивній дипломатії", — сказав він.

Кірбі сказав, що не збирається публічно зупинятися на пропозиції Вашингтона щодо переговорів. "Європейське ЗМІ опублікувало це, і ви можете це побачити там", — відповів він, посилаючись на публікацію в El Pais.

Представник НАТО ж сказав, що Альянс "ніколи не коментує ймовірні витоки (інформації — Ред.)".

Своєю чергою Москва обережно відреагувала на публікацію документів. Єдиною заявою з цього приводу була заява прессекретаря президента Володимира Путіна.

"Ми нічого не поширювали, я не хочу це коментувати", — відповів Дмитро Пєсков на запитання про зміст листів.

Нагадаємо, що іспанська газета El Paіs опублікувала повний текст відповідей США та НАТО щодо запропонованих Росією у грудні так званих "гарантій безпеки". Так, Альянс виклав свою відповідь на чотирьох сторінках, а офіційний Вашингтон — на п'яти.

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