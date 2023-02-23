Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо він передасть летальну зброю або іншу допомогу РФ

У Пентагоні попередили Китай про наслідки, якщо він поглибить взаємодію з Росією та надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ.

«Китай безумовно матиме наслідки, якщо вони поглиблять свої відносини з Росією»,- сказала представниця американського оборонного відомства.

Вона зауважила, що хоча Сполучені Штати Америки досі й не бачили надання Китаєм летальної військової допомоги Росії, але це питання залишається актуальним для американської сторони.

Сінгх нагадала, що Вашингтон, зі свого боку, неодноразово попереджав Пекін про це по багатьох офіційних каналах, у тому числі на рівні глав держав, а також зовнішньополітичних та оборонних відомств.

Нагадаємо, що раніше Китай змінив формулювання про документ щодо війни в Україні.

Також військовий експерт Олег Жданов оцінив, чи стане Пекін на бік Москви у війні.

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