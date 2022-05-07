Пентагон шукає в американських виробників зброї нові зразки для ЗСУ

Пентагон шукає в американських виробників зброї нові зразки для ЗСУ

Американське міністерство оборони щодня контактує з виробниками озброєнь і техніки в міру того, як збільшуються потреби.

Міністерство оборони США звернулося до американських виробників зброї представити варіанти для закупівлі нових систем озброєнь для підтримки ЗСУ: вже надійшло близько трьох сотень пропозицій.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель та забезпечення Вільям Лапланте, - пише Укрінформ.

«У той час, як ми докладаємо зусиль, щоби пом’якшити обмеження у ланцюгах постачання, пришвидшити виробничі лінії, запустити нові контракти, ми також попросили виробників представити варіанти нових систем, які можуть відповідати стратегічним цілям», - сказав представник Пентагону.

Кілька тижнів тому були оформлені відповідні запити, які мають різні категорії термінів для відповіді – від 30 до 90 днів. Але вже зараз в Пентагоні отримали та розглядають понад 300 пропозицій..

Міністерство щодня контактує з виробниками озброєнь і техніки в міру того, як збільшуються потреби.

«І ми продовжимо використовувати всі доступні інструменти для підтримки Збройних Сил України на тлі агресії РФ», - наголосив Лапланте.

Паралельно укладаються контракти на постачання вже наявних систем озброєнь в Україну. Зокрема, оформлена домовленість на виробництво та виряджання бойових безпілотників Switchblade в Україну на суму $17,8 мільйона.

Ведуться активні переговори щодо закупівлі додаткових систем Stinger та пов’язаних із ними компонентів. Очікується, що контракт запрацює наприкінці травня. Опрацьовується постачання нових партій протитанкових систем Javelin.

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