Пентагон скликає зустріч: обговорити оборонні потреби України погодилися понад 20 країн

Захід проходитиме не під егідою НАТО, хоча серед запрошених є й члени Альянсу.

26 квітня 2022 року на німецькій авіабазі "Рамштайн" відбудеться зустріч, яка буде присвячена питанню оборонних потреб України. Участь у заході вже підтвердили понад два десятки країн, і їх перелік може розширитися.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

"До участі (у зустрічі – ред.) було запрошено близько 40 країн. Відповіді продовжують надходити, але я можу підтвердити, що вже понад 20 запрошених країн погодилися прибути", - розповів представник Пентагону.

Він наголосив, що захід проходитиме не під егідою НАТО, хоча серед запрошених є й члени Альянсу. Це буде зустріч країн, готових забезпечувати оборонну допомогу Україні як на нинішньому етапі, так і в довгостроковій перспективі.

"Одна з речей, на якій міністр (оборони США Ллойд Остін – ред.) хоче зосередитися в вівторок у "Рамштайні", це початок дискусії з країнами-однодумицями про довгострокові відносини у сфері оборони, яких потребуватиме Україна надалі", - резюмував Кірбі.

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