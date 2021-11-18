Пентагон: США не можуть точно визначити наміри Москви щодо України

Підтримка Вашингтона суверенітету та територіальної цілісності України непохитна.

США продовжують стежити за діями військових РФ біля кордонів з Україною, але не можуть до кінця розгадати плани Москви і вважають за необхідне для неї бути більш транспарентною.

Про це заявив шеф Пентагону Ллойд Остін, — пише "Інтерфакс"

"Щодо нарощування військової присутності (Росії — ред.) на кордоні з Україною: ми дуже уважно стежимо за цим, і я регулярно, часто контактую з головою Європейського командування ЗС США генералом Тодом Волтерсом", — сказав він на брифінгу.

Він зазначив, що США не можуть точно визначити наміри Москви щодо України.

"Я закликаю Росію бути більш транспарентною з приводу того, що вона збирається робити, і робити кроки відповідно до Мінських домовленостей", — додав міністр.

Водночас підтримка Вашингтона суверенітету та територіальної цілісності України є непохитною.

Шеф Пентагона зазначив, що США продовжують спостерігати поведінку Росії, що тривожить, і не припинять закликати її діяти більш відповідально і відкрито.

Як повідомлялося, американські ЗМІ рапортують про чергове скупчення російських військ біля українських кордонів. Київ спростовує. Експерти говорять про інформаційну спецоперацію. Посилаючись на супутникові знімки, відео в соцмережах та неназваних посадових осіб, журналісти The Washington Post і Politico стверджують про скупчення сухопутних військ, бронетанкових підрозділів, танків та самохідної артилерії під російським містом Єльня (Смоленська обл.), десь за 300 км від Черн.

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