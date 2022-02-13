Пентагон відхрестився від заходу американського підводного човна до територіальних вод РФ

Те, що Росія заявила про операції у її територіальних водах – неправда.

Американські підводні човни не проводили операцій на російських територіальних водах.

Про це заявив представник Індо-Тихоокеанського командування США Кайл Райнес, пише "Інтерфакс".

"Те, що Росія заявила про наші операції в її територіальних водах — неправда", — йдеться у заяві військового чиновника.

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"Я не коментуватиму точне місце розташування наших підводних човнів, але ми літаємо, плаваємо і безпечно діємо в міжнародних водах", — додав Райнес.

Раніше Міноборони РФ повідомило, що російський військовий корабель у суботу змусив підводний човен ВМС США залишити територіальні води РФ у районі Курил, де ВМФ Росії проводить навчання. Російські військові заявили, що екіпаж американського підводного човна сповістили про перебування в територіальних водах РФ і заявили негайно випливти, але вимога була проігнорована. Після цього, за заявою Міноборони РФ, "екіпажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" було застосовано відповідні засоби".

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