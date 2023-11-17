Пентагон закликав Конгрес ухвалити додаткове фінансування на допомогу Україні та Ізраїлю

Для національної безпеки США важливо, аби Конгрес якомога скоріше ухвалив запит президента з додатковим фінансуванням, що містить допомогу Україні й Ізраїлю.

Про це заявила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ.

«Ми закликаємо Конгрес ухвалити наш запит на додаткове фінансування, який дозволить продовжувати підтримувати Україну й Ізраїль, виділити рятівну гуманітарну допомогу по всьому світу та зробити важливі інвестиції в Індо-Тихоокеанський регіон», - зауважила представниця Пентагону.

Додаткове фінансування також стане інвестицією у військово-промислову сферу США. До того ж воно дозволить поповнити запаси озброєнь Пентагону, які були виділені раніше у вигляді зовнішньої допомоги. Запит на додатковий бюджет забезпечуватиме потреби національної безпеки Америки.

Міноборони США наразі має всього $4,9 млрд для використання у вигляді пакетів PDA (виділень за президентськими повноваженнями). Крім того, лишилося близько $1,1 для поповнення власних запасів Пентагону.

За словами Сінгх, для підтримки України знадобиться набагато більше, саме тому адміністрація США подала запит до Конгресу.

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«Ми знаємо, що Україна продовжує докладати зусиль, веде контрнаступ, їй потрібна постійна підтримка на регулярній основі. Тож ми знаємо, що потрібно й надалі задовольняти їхні потреби», - зауважила представниця оборонного відомства США.

Це питання, пояснила вона, буде обов’язково обговорюватися на наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України. Дату й плани зустрічі у форматі «Рамштайн» Пентагон офіційно оголосить упродовж наступних днів, додала Сінгх.

Нагадаємо, що Сенат США ухвалив законопроєкт про фінансування уряду: допомоги Україні у ньому немає.