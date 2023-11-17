Пентагон закликав Конгрес ухвалити додаткове фінансування на допомогу Україні та Ізраїлю

Для національної безпеки США важливо, аби Конгрес якомога скоріше ухвалив запит президента з додатковим фінансуванням, що містить допомогу Україні й Ізраїлю.
Про це заявила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ.
«Ми закликаємо Конгрес ухвалити наш запит на додаткове фінансування, який дозволить продовжувати підтримувати Україну й Ізраїль, виділити рятівну гуманітарну допомогу по всьому світу та зробити важливі інвестиції в Індо-Тихоокеанський регіон», - зауважила представниця Пентагону.
Додаткове фінансування також стане інвестицією у військово-промислову сферу США. До того ж воно дозволить поповнити запаси озброєнь Пентагону, які були виділені раніше у вигляді зовнішньої допомоги. Запит на додатковий бюджет забезпечуватиме потреби національної безпеки Америки.
Міноборони США наразі має всього $4,9 млрд для використання у вигляді пакетів PDA (виділень за президентськими повноваженнями). Крім того, лишилося близько $1,1 для поповнення власних запасів Пентагону.
За словами Сінгх, для підтримки України знадобиться набагато більше, саме тому адміністрація США подала запит до Конгресу.
«Ми знаємо, що Україна продовжує докладати зусиль, веде контрнаступ, їй потрібна постійна підтримка на регулярній основі. Тож ми знаємо, що потрібно й надалі задовольняти їхні потреби», - зауважила представниця оборонного відомства США.
Це питання, пояснила вона, буде обов’язково обговорюватися на наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України. Дату й плани зустрічі у форматі «Рамштайн» Пентагон офіційно оголосить упродовж наступних днів, додала Сінгх.
Нагадаємо, що Сенат США ухвалив законопроєкт про фінансування уряду: допомоги Україні у ньому немає.