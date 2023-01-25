Пентагон збільшить виробництво артилерії для України в шість разів - NYT

Головний чиновник американської армії із закупівель повідомив, що виробництво 155-міліметрових снарядів, які так потрібні Києву, зросте до 90 000 на місяць через два роки.

Пентагон намагається збільшити виробництво артилерійських снарядів на 500 відсотків протягом двох років, підштовхнувши виробництво звичайних боєприпасів до рівня, якого не було з часів Корейської війни, оскільки він інвестує мільярди доларів, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні, і створювати запаси для майбутніх конфліктів.

Про це пише NYT.

Зусилля, які включатимуть розширення заводів і залучення нових виробників, є частиною «найагресивнішої модернізації майже за 40 років» бази оборонної промисловості США, згідно з доповіддю армії.

Нові інвестиції у виробництво артилерії є частково поступкою реальності: у той час, як Пентагон зосередився на веденні воєн за допомогою невеликої кількості дорожчої високоточної зброї, Україна в основному покладається на гаубиці, які стріляють некерованими снарядами.

До того, як розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, виробництво армією США 14 400 некерованих снарядів на місяць було достатнім для способу ведення війни американськими військовими. Але потреба забезпечити збройні сили Києва спонукала керівників Пентагону потроїти виробничі цілі у вересні, а потім знову подвоїти їх у січні, щоб зрештою вони могли виготовляти 90 000 або більше снарядів на місяць.

Некеровані артилерійські снаряди стали наріжним каменем 11-місячного конфлікту, коли українські та російські війська щодня обстрілюють один одного тисячами гаубичних снарядів уздовж лінії фронту довжиною понад 600 миль. Ця зброя, швидше за все, є причиною найбільшого відсотка втрат у війні.

Рішення армії розширити виробництво артилерії є найчіткішим свідченням того, що Сполучені Штати планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна.

Боєприпаси, які США надіслали в Україну, включають не лише 155-міліметрові снаряди для гаубиць, а й керовані реактивні снаряди для пускових установок HIMARS, тисячі зенітних і протитанкових ракет і понад 100 мільйонів патронів для стрілецької зброї.

Снаряди для гаубиць, які зараз виробляються — по суті, великі сталеві кулі, начинені вибухівкою — не можуть бути виготовлені так швидко, як багато споживчих товарів. Попри те, що спосіб їх виготовлення повільно змінюється зі збільшенням автоматизації та новітніми технологіями, суть процесу — різання, нагрівання, кування та згинання сталі до форми — залишається в основному незмінною.

Міністерство оборони фінансуватиме нові потужності для виробництва артилерійських боєприпасів і витрачатиме близько 1 мільярда доларів на рік протягом наступних 15 років на модернізацію державних потужностей з виробництва боєприпасів з метою підвищення рівня автоматизації, підвищення безпеки працівників і, зрештою, швидшого виготовлення боєприпасів. Тільки з серпня Конгрес виділив 1,9 мільярда доларів армії на ці зусилля.

«Ми справді тісно співпрацюємо з промисловістю, щоб збільшити їхню потужність, а також швидкість, з якою вони здатні виробляти», — сказала Крістін Вормут, міністр армії.

Дуглас Р. Буш, помічник міністра армії, який є вищим чиновником служби закупівель, сказав, що Сполучені Штати є однією з небагатьох країн, які зберігають значні запаси такої зброї як під час війни, так і під час миру.

«У попередніх конфліктах у нас були запаси, яких було достатньо для конфлікту», — сказав Буш. «У цьому випадку ми прагнемо збільшити виробництво, щоб зберегти наші запаси на випадок інших непередбачених ситуацій, а також забезпечити союзника».

«Тож це дещо нова ситуація», – додав він.

Некеровані снаряди, які зараз виробляються, мають довжину трохи менш як три фути, важать приблизно 100 фунтів і наповнені 24 фунтами вибухівки — цього достатньо, щоб убити людей у радіусі 150 футів від удару та поранити незахищених солдатів на відстані понад 400 футів.

Наразі Сполучені Штати надіслали в Україну понад один мільйон вибухових снарядів, а інші країни НАТО та основні союзники Сполучених Штатів, які не входять до НАТО, також надіслали снаряди, здебільшого не розголошуючи їх кількість.

Пентагон відмовився коментувати розмір своїх запасів 155-міліметрових снарядів, але Буш сказав, що заплановане збільшення виробництва забезпечить потреби України в режимі реального часу та поповнить кількість, вилучену з наявних запасів.

«Цього літа ми почнемо спостерігати наш перший значний крок у плані раундів на місяць», — сказав він щодо цілей виробництва. «У 2024 фінансовому році зростання справді досягає успіху», - підтвердив він інформацію.

Ситуація зі снарядами для українських військових

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Норвегія доправила до України ще 10 тисяч артилерійських снарядів. Ці снаряди можна використовувати в кількох типах артилерії, включно з гаубицями M109, переданими Норвегією минулого року.

Раніше американські журналісти писали про те, що США за місяць виготовляють стільки снарядів, скільки ЗСУ витрачають за два дні.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на підприємствах України налагодили виробництво снарядів калібрів 152 та 122 мм.

А в нещодавно оголошеному новому пакеті військової допомоги від США для України серед іншого були вказані 500 високоточних артснарядів 155 мм; 45 тис. артснарядів 152 мм; 20 тис. артснарядів 122 мм; 50 тис. снарядів 122 мм для систем "Град"; 100 тис. танкових снарядів 125 мм.

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