Пентагон гальмує виплату 400 млн доларів Україні, схвалену Конгресом — сенатор Макконнелл

Пентагон / © Associated Press

Реклама

Сенатор США Мітч Макконнелл заявив, що Пентагон затримує надання військової допомоги Україні, яка вже була затверджена Конгресом.

Як пише The Washington Post, йдеться про щонайменше 400 млн доларів, передбачених у бюджеті оборони США. За словами Макконнелла, ці кошти «фактично лежать без руху» вже кілька місяців, попри нагальну потребу України в озброєнні.

Сенатор звинуватив керівництво Пентагону, зокрема підрозділ політики оборонного відомства, у блокуванні або затягуванні процесу передачі допомоги. За його словами, чиновники навіть не дають чітких пояснень Конгресу щодо причин затримки.

Реклама

Макконнелл наголосив, що така політика шкодить не лише Україні, а й самим Сполученим Штатам. Він підкреслив, що війна дає американській армії унікальний досвід — зокрема у сфері безпілотників та електронної боротьби, — і зволікання з підтримкою обмежує можливість його отримати.

Також політик застеріг, що затягування допомоги може послабити обороноздатність України на тлі триваючої війни з Росією та підірвати довіру до США як союзника.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, мовляв, дуже пишається тим, що адміністрація Білого дому припинила фінансування війни в Україні. Він пригадав, як під час виборів спілкувався з американцем українського походження. Той переконував його, що США мають допомагати Україні. Проте віцепрезидент заявив, що і тоді, і зараз вважає витрати на Україну марними.

До слова, очільник Пентагону знову розкритикував допомогу Україні та підтвердив курс на «мирну угоду».

Реклама

Новини партнерів