Пентагон готує для Трампа нові варіанти військової допомоги Україні

Пентагон / © Associated Press

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Міноборони США готує нові варіанти військової допомоги Україні для президента Дональда Трампа.

Про це 2 липня заявив речник Пентагону Шон Парнелл під час брифінгу, — повідомляє “Суспільне”.

За його словами, Міністерство оборони "ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти головної мети — завершення війни, зберігаючи при цьому боєздатність армії США та пріоритети національної безпеки".

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Парнелл підкреслив, що йдеться про перевірку обсягів та маршрутів військових постачання, аби переконатися, що допомога Україні не суперечить інтересам самої Америки.

"Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї або яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається", — наголосив речник.

"Але міністр оборони продовжить надавати президенту рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої допомоги."

Водночас він не уточнив, яку саме зброю переглядають, коли буде завершено аналіз та чи стосується це військової допомоги іншим країнам, таким як Ізраїль чи Тайвань.

Нагадаємо, що США вдруге за пів року призупиняють військову допомогу Україні. Найбільше це вплине на постачання систем ППО — саме тоді, коли вони критично необхідні українцям.

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