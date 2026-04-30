Пентагон розблокував 400 млн допомоги Україні: Гегсет зробив неочікувану заяву

Піт Гегсет.

Американський Пентагон виділив 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні, затвердженої Конгресом. Сталося це після кількох тижнів тиску через затримку з її наданням.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників, пише Kyiv Post.

З його слів, кошти були «виділені станом на вчора». Видання наголошує, що це питання було порушено під час обговорення проєкту бюджету Пентагону на 2027 фінансовий рік. Законодавці вимагали від представників Міноборони пояснень щодо того, чому затверджена Конгресом допомога Україні досі не надається.

Затримка допомоги Україні

До слова, заява Гегсета з’явилася після різкої критики з боку сенатора від Республіканської партії Мітча Макконнелла, який у своїй статті для Washington Post написав, що «допомога Україні, яку ухвалили кілька місяців тому, зараз припадає пилом у Пентагоні».

З його слів, Конгрес санкціонував виділення 400 млн дол. на ініціативу допомоги Україні в галузі безпеки на кожен з наступних двох років, і що бюджетники повністю профінансували цей на 2026 фінансовий рік за широкої підтримки.

Республіканець також стверджував, що ця підтримка Києву була «не з благодійності», а «інвестицією в безпеку Америки», вказуючи на стратегічно цінний для Штатів досвід України з використанням безпілотників та боротьби з ними.

Демократи також вимагали відповідей. Сара Елфрет вимагала пояснень, чому кошти не були виділені раніше, незважаючи на те, що їх затвердив Конгрес і закон набув чинності ще кілька місяців тому.

У відповідь представники Пентагону захищали дії адміністрації, аргументуючи операції в Ірані необхідністю запобігти отриманню Тегераном ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, мовляв, пишається тим, що Білий дім припинив військову допомогу Україні. Він наголосив, що вважає це одним із найбільших «досягнень» адміністрації Дональда Трампа.

Водночас президент Володимир Зеленський розкритикував Джея Ді Венса за бажання припинити допомогу Україні, заявивши, що це вигідно лише Кремлю. З його слів, співпраця між країнами має будуватися на принципі взаємної вигоди, а не на пошуках способів припинити підтримку.

