Пентагон схвалив постачання Tomahawk Україні: що це означає

За даними трьох американських та європейських офіційних осіб, Пентагон офіційно поінформував Білий дім: постачання ракет «Томагавк» Україні не підірве запаси США. Однак політичне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом, який спершу висловив сумніви.

Незважаючи на схвальну оцінку Пентагону, Трамп під час робочого обіду з президентом Зеленським відкрито сказав, що США «потрібні» ці ракети — і за закритими дверима повідомив, що постачання поки не відбудеться. Рішення відклали після його телефонної розмови з Володимиром Путіним.

Пентагон також звертає увагу на оперативні нюанси: Tomahawk зазвичай запускали з кораблів і субмарин, тоді як український флот сильно ослаблений. США розробили наземні пускові рішення, які можуть бути передані, а також опрацьовують варіанти обходу — приклад інтеграції ракет Storm Shadow дає підказку, як Київ може адаптуватися.

Європейські офіційні особи стверджують, що оцінка Пентагону зменшує підстави для відмови. Водночас адміністрація Трампа підготувала сценарії швидкої доставки у разі наказу. Україна продовжує наполягати на розширенні ударних можливостей до кінця року.

Нагадаємо, раніше президент України Зеленський підтвердив, що Україна працює над отриманням крилатих ракет «Томагавк» від США, розглядаючи їх як важливий елемент у комплексних військових операціях.