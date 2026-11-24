Пентагон / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет досі не дав остаточного дозволу на передавання Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, хоча Вашингтон погодив їх постачання.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

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За даними співрозмовників видання, йдеться про ракети-перехоплювачі PAC-3 і PAC-2. Оскільки вони є американськими, Вашингтон повинен схвалити їхній експорт та реекспорт, зокрема з європейських запасів. Наразі частина боєприпасів перебуває на складах у Європі, а їхню закупівлю фінансують західні союзники України.

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Йдеться, зокрема, про близько 40 ракет-перехоплювачів PAC-3, постачання яких планували від вересня до грудня. Однак жодну з цих партій досі не погодили до передавання Україні.

Крім того, для Києва виділили ще близько 20 ракет PAC-2 — старішої модифікації для систем Patriot. Вони також очікують остаточного дозволу на постачання.

Financial Times також повідомила про затримку в американському Пентагоні окремої ініціативи, яка передбачає отримання дозволу США на виробництво Україною власних ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Водночас речник Міноборони США заявив, що політика Вашингтона щодо підтримки України залишається незмінною. Однак додаткових коментарів щодо постачання цих боєприпасів він не надав.

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«Міністерство оборони реалізовувало кілька паралельних напрямків діяльності щодо прискорення трансатлантичної промислової співпраці щодо системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot з європейськими партнерами та Україною і продовжує цю роботу донині», — повідомив представник Пентагону.

Зауважимо, ще у жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від Піта Гегсета затвердження передання боєприпасів. За словами глави держави, Україна отримує щомісяця в середньому лише 12 ракет до комплексів Patriot.

Дефіцит Patriot — останні новини

Кілька днів тому Зеленський заявив, що постачання ракет до Patriot зі США впали у 3–4 рази. За його словами, Україні вкрай необхідні ракети для систем ППО Patriot, щоб перехоплювати балістичні ракети, якими російські війська регулярно атакують українські міста.

На тлі цього Зеленський запропонував союзникам обмін ракетами для систем ППО Patriot та IRIS-T. Київ готовий отримати боєприпаси з їхніх наявних запасів, а натомість передати новіші ракети, які Україна вже замовила та які виготовлять у майбутньому.

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Раніше прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава більше не хоче платити за американську зброю для України. Йдеться про програму PURL. Причина такого рішення — значні витрати Польщі на власне переозброєння та високий дефіцит бюджету.

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