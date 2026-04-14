ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
3 хв

Перебіг війни змінять: Трамп дотис Нетаньягу на прямі переговори з Ліваном — що відомо

Під тиском Дональда Трампа Біньямін Нетаньягу погодився на прямий діалог із Бейрутом. Сторони зосередяться на можливості встановлення режиму припинення вогню та перспективах роззброєння «Хезболли».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Біньямін Нетаньягу і Дональд Трамп

Біньямін Нетаньягу і Дональд Трамп / © Associated Press

У Вашингтоні готується історичний дипломатичний прорив: держсекретар США Марко Рубіо проведе переговори з послами Ізраїлю та Лівану. Це стане найвищим рівнем прямого контакту між цими близькосхідними країнами від 1993 року.

Про це пише Axios.

Рубіо 14 квітня організує зустріч у Вашингтоні з послами Ізраїлю та Лівану, яка має стати стартом прямих переговорів між двома державами. Діалог відбуватиметься на тлі активних бойових дій між Ізраїлем і «Хезболлою», а також широкомасштабної наземної операції Ізраїлю на півдні Лівану.

За інформацією джерел, сторони зосередяться на можливості встановлення режиму припинення вогню, перспективах роззброєння «Хезболли» у довгостроковій перспективі та потенційному мирному врегулюванні.

Очікується, що ця зустріч стане найвищим за рівнем прямим контактом між Ізраїлем і Ліваном від 1993 року. До участі також долучаться посол США в Лівані Мішель Ісса, радник Держдепартаменту Майкл Нідем, ізраїльський посол Єхіель Лейтер і посол Лівану Нада Хамаде.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкидав ініціативи ліванської сторони щодо прямих переговорів. Однак минулого тижня, під тиском президента США Дональда Трампа з метою зниження напруженості, він погодився на проведення зустрічі послів у Вашингтоні як початковий етап мирного процесу.

Напередодні переговорів уряд Лівану разом із адміністрацією Трампа звернулися до Ізраїлю із закликом зробити «паузу» в ударах по «Хезболлі». Нетаньягу погодився скоротити інтенсивність атак на Бейрут, проте наземні дії в районі Бінт-Джбейля — одному з ключових осередків «Хезболли» на півдні країни — тривають.

«Як прямий наслідок безрозсудних дій „Хезболли“, уряди Ізраїлю та Лівану ведуть відкриті, прямі дипломатичні переговори на високому рівні за посередництва Сполучених Штатів», — заявив представник Держдепартаменту.

Він додав, що ці переговори «визначать рамки подальшого діалогу щодо забезпечення довгострокової безпеки північного кордону Ізраїлю та підтримки прагнення уряду Лівану відновити повний суверенітет над своєю територією і політичним життям».

«Ізраїль воює з «Хезболлою», а не з Ліваном, тому немає причин, чому ці дві сусідні країни не повинні вести переговори», — резюмував представник Держдепу.

Війна Ізраїлю з «Хезболлою» — що відомо

У середині березня Армія оборони Ізраїлю розпочала обмежені наземні операції на півдні Лівану. Там військові 91-ї дивізії нищили інфраструктуру та бойовиків «Хезболли» для зміцнення лінії оборони.

У квітні ЦАХАЛ ліквідував у Бейруті Алі Юсуфа Харші — племінника та радника лідера «Хезболли» Наїма Кассема. Окрім авіаудару по багатоповерхівці в районі Таллет Хаят, ізраїльські військові уразили переправи через річку Літані, якими бойовики переправляли зброю, а також знищили близько десяти штабів і складів боєприпасів угруповання на півдні Лівану.

Своєю чергою 9 квітня в МЗС Ірану заявили, що переговори про припинення війни зі США залежать від виконання Вашингтоном зобов’язань, зокрема щодо припинення вогню в Лівані, хоча Штати та Ізраїль це заперечили. Поки іранська сторона критикувала масовані атаки на Ліван із сотнями загиблих, ЦАХАЛ звітував про ураження понад 100 об’єктів «Хезболли», наголошуючи на знищенні ворожої інфраструктури.

Дата публікації
Кількість переглядів
3
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie