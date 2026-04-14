Біньямін Нетаньягу і Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

У Вашингтоні готується історичний дипломатичний прорив: держсекретар США Марко Рубіо проведе переговори з послами Ізраїлю та Лівану. Це стане найвищим рівнем прямого контакту між цими близькосхідними країнами від 1993 року.

Про це пише Axios.

Рубіо 14 квітня організує зустріч у Вашингтоні з послами Ізраїлю та Лівану, яка має стати стартом прямих переговорів між двома державами. Діалог відбуватиметься на тлі активних бойових дій між Ізраїлем і «Хезболлою», а також широкомасштабної наземної операції Ізраїлю на півдні Лівану.

Реклама

За інформацією джерел, сторони зосередяться на можливості встановлення режиму припинення вогню, перспективах роззброєння «Хезболли» у довгостроковій перспективі та потенційному мирному врегулюванні.

Очікується, що ця зустріч стане найвищим за рівнем прямим контактом між Ізраїлем і Ліваном від 1993 року. До участі також долучаться посол США в Лівані Мішель Ісса, радник Держдепартаменту Майкл Нідем, ізраїльський посол Єхіель Лейтер і посол Лівану Нада Хамаде.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкидав ініціативи ліванської сторони щодо прямих переговорів. Однак минулого тижня, під тиском президента США Дональда Трампа з метою зниження напруженості, він погодився на проведення зустрічі послів у Вашингтоні як початковий етап мирного процесу.

Напередодні переговорів уряд Лівану разом із адміністрацією Трампа звернулися до Ізраїлю із закликом зробити «паузу» в ударах по «Хезболлі». Нетаньягу погодився скоротити інтенсивність атак на Бейрут, проте наземні дії в районі Бінт-Джбейля — одному з ключових осередків «Хезболли» на півдні країни — тривають.

Реклама

«Як прямий наслідок безрозсудних дій „Хезболли“, уряди Ізраїлю та Лівану ведуть відкриті, прямі дипломатичні переговори на високому рівні за посередництва Сполучених Штатів», — заявив представник Держдепартаменту.

Він додав, що ці переговори «визначать рамки подальшого діалогу щодо забезпечення довгострокової безпеки північного кордону Ізраїлю та підтримки прагнення уряду Лівану відновити повний суверенітет над своєю територією і політичним життям».

«Ізраїль воює з «Хезболлою», а не з Ліваном, тому немає причин, чому ці дві сусідні країни не повинні вести переговори», — резюмував представник Держдепу.

Війна Ізраїлю з «Хезболлою» — що відомо

У середині березня Армія оборони Ізраїлю розпочала обмежені наземні операції на півдні Лівану. Там військові 91-ї дивізії нищили інфраструктуру та бойовиків «Хезболли» для зміцнення лінії оборони.

Реклама

У квітні ЦАХАЛ ліквідував у Бейруті Алі Юсуфа Харші — племінника та радника лідера «Хезболли» Наїма Кассема. Окрім авіаудару по багатоповерхівці в районі Таллет Хаят, ізраїльські військові уразили переправи через річку Літані, якими бойовики переправляли зброю, а також знищили близько десяти штабів і складів боєприпасів угруповання на півдні Лівану.

Своєю чергою 9 квітня в МЗС Ірану заявили, що переговори про припинення війни зі США залежать від виконання Вашингтоном зобов’язань, зокрема щодо припинення вогню в Лівані, хоча Штати та Ізраїль це заперечили. Поки іранська сторона критикувала масовані атаки на Ліван із сотнями загиблих, ЦАХАЛ звітував про ураження понад 100 об’єктів «Хезболли», наголошуючи на знищенні ворожої інфраструктури.