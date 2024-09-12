Перед дозволом бити по РФ: США хочуть від України стратегію війни на рік - Bloomberg

Сполучені Штати хочуть отримати від української влади деталізацію стратегії ударів по Росії перед тим, як дати відповідний дозвіл.

Про це йдеться у публікації Bloomberg.

Видання пише, що під час візиту в Київ держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі здійснювали тиск на президента Володимира Зеленського та його команду.

Вони хотіли, щоб Зеленський надав довгостроковий план на наступний рік. Партнери України хочуть зрозуміти, чого прагне досягнути Київ перед тим, як дозволити використовувати свої зброю для ударів по території РФ.

Джерела Bloomberg повідомляють, що цього тижня змін в обмеженнях щодо використання зброї не очікується. Разом з тим, премʼєр Британії Кір Стармер проведе у Вашингтоні зустріч з президентом Джо Байденом, під час якої буде обговорюватись дане питання.

Зеленський раніше заявляв, що під час зустрічі з Байденом цього місяця на Генеральній Асамблеї ООН буде закликати до пом'якшення обмежень на поставки озброєнь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ суттєво наростила виробництво зброї й техніки.

Крім того, ми раніше інформували, що конгресмени закликали Байдена дозволити Україні удари вглиб Росії.

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