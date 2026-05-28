Перед масованим ударом по Києву США нібито вивозили дипломатів: що кажуть в ОП

В Офісі Зеленського висловилися про інформацію щодо виїзду посольства США з Києва.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Київ 24 травня. / © Associated Press

В Офісі президента відреагували на інформацію про виїзд посольства США з Києва після погроз Кремля, назвавши ситуацію «дивною».

Про це заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Він припустив, що можливо йшлося про обставини перед ударом армії РФ по столиці вночі проти неділі, 24 травня.

«Ми чули, що американські дипломати з Києва тоді поїхали (перед ударом 24 травня — Ред.). У будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють у Києві», — наголосив представник ОП.

Виїзд посольства США з Києва — що відомо

Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила про виїзд посольства США з Києва. Нібито це сталося після погроз ударами з боку Росії.

«Вчора з України надійшла інформація, що всі посольства, за винятком одного, залишилися на місці. Всі європейські дипломати залишаються. Американці ж виїхали», — наголосила дипломатка.

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що «інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності».

