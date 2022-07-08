"Перед обличчям агресії ніхто не може бути нейтральним": Боррель зробив важливу заяву стосовно України

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час зустрічі міністрів закордонних справ G20 заявив, що російська війна в Україні - це міжнародна агресія надзвичайної серйозності, перед обличчям якої ніхто не може бути нейтральним.

За словами очільника європейської дипломатії, система багатосторонніх відносин перебуває під небувалим тиском у той момент, коли ми найбільше її потребуємо.

Про це Боррель написав у своєму Twitter.

"Перед обличчям агресії ніхто не може бути нейтральним. Ніхто не може жити безпечно у світі, де незаконне застосування сили нормалізується або толерується. Я закликав усіх учасників допомогти припинити війну, відновити суверенітет України та забезпечити стримування глобальних наслідків", - написав Боррель.

Очільник дипломатії ЄС зазначив, що російська агресія в Україні призводить до фрагментації світового порядку та ставить під загрозу глобальне економічне відновлення.

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що Путін погодився взяти участь в саміті G20, але формат наразі ще невідомий.

Зауважимо, що раніше президент Індонезії Джоко Відодо особисто вручив президентові України Володимиру Зеленському запрошення на саміт G20. Зеленський сказав, що його участь у заході залежить від присутності там Путіна.

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