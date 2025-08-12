- Дата публікації
Політика
2109
1 хв
Перед переговорами Трампа і Путіна: хто з ЄС вирішив не ставати на бік України
У документі наголошується на непорушності кордонів та необхідності миру на умовах міжнародного права.
Напередодні запланованого саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці 26 країн ЄС узгодили спільну заяву на підтримку України. Єдиною державою, що відмовилася її підписати, стала Угорщина.
Про це повідомляє Welt.
Документ підтверджує, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а справедливий і тривалий мир можливий лише з дотриманням міжнародного права. Лідери ЄС наголосили, що Україна має право самостійно визначати своє майбутнє, а переговори з Росією можливі лише у разі припинення вогню або скорочення бойових дій.
Правоконсервативний уряд Віктора Орбана вже не вперше займає особливу позицію. Він відкидає військову допомогу Україні, вважаючи її безрезультатною, виступає проти санкцій ЄС проти Росії та неодноразово домагався їх скасування.
Європейські столиці та Київ побоюються, що під час зустрічі на Алясці Трамп і Путін можуть домовитися на умовах, які будуть невигідні Україні. Попри це, у Брюсселі заявили, що продовжать військову та економічну підтримку Києва і збережуть санкційний тиск на Москву.
Раніше прем`єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував нібито пасивність Євросоюзу в мирних ініціативах. Він назвав Європу “ображеною дитиною” і кинув звинувачення Мерцу і Макрону.