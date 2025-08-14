Перед самітом з Путіним Трамп несподівано порушив тему Нобелівської премії – що за цим стоїть

Нобелівська премія / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп минулого місяця під час телефонної розмови з міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом не лише обговорював торговельні мита, а й поцікавився Нобелівською премією миру.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, Трамп заявив, що заслуговує на нагороду за посередництво у мирних угодах та припиненні вогню. Раніше за аналогічні заслуги премію отримували четверо його попередників у Білому домі.

“Раптом, коли міністр фінансів Єнс Столтенберг йшов вулицею в Осло, йому зателефонував Дональд Трамп”, — зазначають джерела видання. “Він хотів отримати Нобелівську премію та обговорити тарифи”.

На цей момент Білий дім, міністерство фінансів Норвегії та Норвезький Нобелівський комітет не коментували цю інформацію.

Нобелівських лауреатів щороку обирає Норвезький Нобелівський комітет, члени якого призначаються парламентом Норвегії. Оголошення переможців відбудеться у жовтні в Осло.

За словами Столтенберга, головною темою розмови були торговельні мита та економічна співпраця перед запланованою бесідою Трампа з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Стере. Міністр не став коментувати деталі про Нобелівську премію.

У телефонній розмові також брали участь кілька високопосадовців Білого дому, зокрема міністр фінансів США Скотт Бессент та торговий представник США Джеймісон Гріра. 31 липня Білий дім оголосив про введення 15%-го мита на імпорт із Норвегії, аналогічного до мита ЄС. За словами Столтенберга, переговори щодо мит тривають.

Нагадаємо, раніше Білий дім офіційно висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.