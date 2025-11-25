Перед зустріччю коаліції охочих Зеленський поговорив з лідерами Британії, Фінляндії та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 25 листопада відбудеться зустріч коаліції охочих. Перед нею глава держави провів телефонні розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Фінляндії Александром Стуббом та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

Розмова Зеленського зі Стармером

Розмову зі Стармером Зеленський провів уранці 25 листопада і назвав її «хорошою» й «дуже продуктивною».Український лідер подякував британському прем’єру за співчуття щодо нічної масованої російської атаки.

Реклама

«Після зустрічей у Женеві ми бачимо багато перспектив, які можуть зробити шлях до миру реальним. Є вагомі результати, і ще багато роботи попереду. Сьогодні відбудеться зустріч Коаліції охочих. Ми скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наші наступні кроки та контакти», — написав Зеленський.

Розмова Зеленського зі Стуббом

Під час розмови глави держави зі Стуббом сторони детально скоординували позиції щодо мирних зусиль та подальших кроків. Президент України заявив, що є спільне бачення: безпека держави може визначатися лише із її залученням, так само як безпека Європи може визначатися лише за участю Європи.

«Саме це зараз відбувається завдяки спільним зусиллям. Цінуємо конструктивний підхід Сполучених Штатів у цій спільній роботі задля припинення кровопролиття та війни. Я вдячний усім, хто допомагає мирним зусиллям і працює разом із нами над тим, щоб припинити війну та забезпечити справжній і гарантований мир і безпеку для України та решти Європи», — йдеться в дописі Зеленського.

Розмова Зеленського з Мерцом

Після розмови з Мерцом президент України подякував йому за те, що Київ завжди може розраховувати на німецьке лідерство та підтримку.

Реклама

«Поділився свіжими деталями нашої роботи над кроками для закінчення війни. Координуємося, щоб усі наші партнери були поінформовані», — зазначив Зеленський.

Він додав, що 24 листопада українська команда повернулася з Женеви, надала повну доповідь та оновлений рамковий документ щодо мирної угоди. Комунікація з американською стороною триває. Президент України подякував за всі зусилля США та особисто президента Дональда Трампа.

«Обговорили розвиток ситуації та скоординували наші наступні кроки. Також торкнулися порядку денного сьогоднішнього засідання Коаліції охочих, де Німеччина буде співголовувати. Дякую за підтримку, будемо й надалі на постійному зв’язку», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 23 листопада Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, обговоривши зустріч у Женеві та запропонований США мирний план. Президент запевнив, що Україна налаштована на конструктивну роботу щодо кроків, запропонованих Америкою, щоб «шлях до закінчення війни був реальним». Зеленський повідомив, що коаліція охочих планує розмову на початку нового тижня для координації мирного процесу в ширшому колі партнерів.

Реклама

Зауважимо, за даними Politico міністр армії США Ден Дрісколл проводить 25 листопада в Абу-Дабі зустріч з російськими чиновниками для передавання оновленого проєкту мирної угоди щодо завершення війни в Україні. Цей проєкт, погоджений Вашингтоном та Києвом 23 листопада, скорочено з 28 до близько 19 пунктів. З нього вилучили найчутливіші територіальні вимоги, які відклали для прямого обговорення між Трампом та Зеленським.

До цього Дрісколл відвідав Київ та Женеву для консультацій з українськими та європейськими партнерами. Європейські дипломати визнають «певний прогрес», але попереджають про жорстку позицію Москви та довгий шлях до угоди.