Перед зустріччю Путіна та Віткоффа: у Кремлі виступили із заявами щодо завершення війни

Дмитро Пєсков / © Getty Images

Напередодні зустрічі президента РФ Володимира Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом, речник Кремля Дмитро Пєсков озвучив ключові позиції Москви щодо українського конфлікту.

Слова речника Кремля приводять російські ЗМІ.

За словами Пєскова, Росія прагне врегулювання "на багато поколінь вперед" і високо цінує зусилля адміністрації Дональда Трампа.

Дмитро Пєсков заявив, що Росія залишається відкритою до мирних переговорів, але наголосив на незмінній умові:

“Росія хоче врегулювання українського конфлікту "на багато покоління вперед, але має досягти своїх цілей, поставлених у рамках СВО”.

За словами Пєскова, ключовою темою майбутньої зустрічі Путіна та Віткоффа стане обговорення "розумінь", яких вдалося досягти між Вашингтоном та Києвом у рамках останніх переговорів.

Пєсков повідомив, що зустріч розпочнеться приблизно протягом 5 годин.

Речник Кремля окремо підкреслив позитивне ставлення Москви до мирних ініціатив Дональда Трампа:

“Росія високо цінує зусилля адміністрації Трампа у врегулюванні українського конфлікту”.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що робота української делегації на переговорах у США була конструктивною, але виявила “непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати”.