Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1233
Час на прочитання
2 хв

Перед зустріччю з Трампом Путін поговорив про війну в Україні з Кім Чен Ином: деталі

Диктатори обговорили воєнні зусилля та майбутню зустріч з президентом США.

Автор публікації
Олена Капнік
Володимир Путін і Кім Чен Ин.

Володимир Путін і Кім Чен Ин. / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін поговорив телефоном з північнокорейським колегою Кім Чен Ином. Вони обговорили воєнні зусилля та майбутню зустріч з президентом США.

Про це повідомляє Politico з посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA та росЗМІ.

Зауважимо, Кремль заявляв, що Путін поділився інформацією з Кім Чен Ином "у контексті майбутніх переговорів" з американським президентом Дональдом Трампом. Зазначається, що російський “фюрер” подякував Кім Чен Ину за підтримку війни в Україні та оцінив “мужність, героїзм та самовідданий дух” солдатів з Північної Кореї під час боїв у Курській області.

Тим часом у північнокорейських повідомленнях про ромову Путіна і Кіма про зустріч диктатора РФ з Трампом не згадувалася. Своєю чергою, лідер КНДР заявив, мовляв, "повністю підтримуватиме “всі заходи, які російське керівництво вживатиме в майбутньому”. Також держагентство KCNA повідомило, що Кім і Путін домовилися про подальше зміцнення партнерства і "тісніші контакти в майбутньому".

Зауважимо, українське ГУР повідомило, що до РФ прибудуть нові війська з КНДР. Наразі, за даними української розвідки, в Курській та Бєлгородській областях вже перебуває близько 11 тис. північнокорейських солдатів. Крім того, очікується прибуття нової групи чисельністю 6 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Путіна і Трампа на Алясці. В американському Держдепі кажуть, це перш за все зустріч для з'ясування позицій. Переговори на Алясці варто розглядати не як поступку Трампа - “фюреру” Кремля, наголошують у Вашингтоні.

