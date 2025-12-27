Перед зустріччю з Трампом Зеленський зупиниться у Канаді для розмови з прем’єром та європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський на шляху до Флориди для переговорів із Дональдом Трампом зробить зупинку в Канаді. Головна мета візиту — координація позицій із прем’єр-міністром Марком Карні та лідерами європейських країн щодо мирного плану.

Про це глава держави повідомив у коментарі журналістам.

Координація «сенситивних деталей»

За словами президента, у Канаді заплановано розширений формат консультацій, зокрема в режимі онлайн, щоб виробити спільне бачення перед ключовою зустріччю в США.

Реклама

«Зараз ми на шляху до Флориди (США). На цьому шляху ми зупинимось в Канаді — в мене буде зустріч з прем’єр-міністром Карні. Ми з ним плануємо поспілкуватись онлайн з лідерами Європи — проговоримо всі питання, обміняємось деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом США. Безумовно, серед всіх цих деталей — питання сенситивні», — наголосив Володимир Зеленський.

Що на кону

Зупинка в Канаді є стратегічним кроком для синхронізації позицій Києва та його ключових західних союзників. Очікується, що сторони обговорять:

Спільні документи: Оостаточне узгодження пунктів плану, який буде представлено Дональду Трампу.

Гарантії безпеки: обговорення механізмів підтримки України з боку ЄС та Канади у випадку нових домовленостей.

Єдність Заходу: демонстрація консолідованої позиції перед переговорами з новою адміністрацією Білого дому.

Предмет складних дискусій

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Флориді запланована на неділю, 28 грудня. Раніше президент зазначав, що новий мирний план (так звана «пропозиція Україна-Європа») готовий на 90%, проте деякі пункти, зокрема щодо територіальної цілісності та безпекових гарантій, залишаються предметом складних дискусій.

Нагадаємо, Зеленський у неділю зустрінеться з Трампом. Ключовими темами стануть гарантії безпеки та посилення тиску на Кремль, якщо той відмовиться від конструктивного плану завершення війни.

Реклама

25 грудня Зеленський повідомив, що провів розмову із представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, під час якої обговорили «деякі суттєві подробиці роботи». Присутні були й представники української делегації, які були на переговорах у Маямі.