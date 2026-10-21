Перед зустріччю з Віткоффом у Путіна заговорили про «мир», але є нюанс: нова заява з Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

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Агресорка Росія цинічно заявляє про прагнення до миру, водночас відкидаючи ідею тимчасового перемир’я.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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Коментуючи заклики Києва до енергетичного перемир’я, він нахабна наголосив на тому, що Москві нібито потрібне остаточне завершення війни, а не припинення вогню.

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«Нам потрібен мир, а не перемир’я», — заявив представник Кремля запевнив, що позиція Росії не змінилася.

За його словами, «врегулювання конфлікту» без представників влади України неможливе. Мовляв, саме у Києві мають «ухвалити відповідальне рішення».

Приїзд Віткоффа до Росії

Зауважимо, сьогодні у Санкт-Петербурзі запланована зустріч посланця США Стіва Віткоффа з представниками РФ, зокрема з диктатором Володимиром Путіним. Помічник «фюрера» Юрій Ушаков заявив, що війна в Україні «стане головною темою переговорів».

Водночас Ушаков зухвало заявив, мовляв, не буде прогнозувати, чи вдасться сторонам досягти конкретних домовленостей за підсумками переговорів.

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Енергетичне перемир’я — що відомо

Понад тиждень тому президент США Дональд Трамп оголосив «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони вже погодилися її дотримуватися. Втім, на момент цієї заяви офіційний Київ не мав інформації про це.

Своєю чергою, у Кремлі зухвало відкинули ініціативу Трампа. У Москві заявили, що не збираються давати Києву «перепочинок», а тому будуть продовжувати досягати своїх цілей.

Своєю чергою, Україна відновила удари по російських НПЗ після триденної паузи. Володимир Зеленський наголосив, що Київ дотримався прохання США, але Москва не відповіла взаємністю і натомість не лише продовжила завдавати ударів по українській енергосистемі.

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