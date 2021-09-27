Перед зустріччю Путіна та Ердогана Росія посилила удари в Сирії, Туреччина відправила підкріплення

Перед зустріччю Путіна та Ердогана Росія посилила удари в Сирії, Туреччина відправила підкріплення

Щонайменше п'ять бійців з підтримуваного Туреччиною угруповання були вбиті, а щонайменше 12 мирних жителів - були поранені.

Туреччина направила підкріплення в останній утримуваний повстанцями анклав на північному заході Сирії – Ідліб – оскільки Росія посилила авіаудари по ньому в неділю. Ескалація сталася за кілька днів до того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, як очікується, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі в середу, щоб обговорити угоду, досягнуту в минулому році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

Жителі, а також опозиційні і військові джерела заявили, що російські літаки бомбили села навколо міста Афрін в неділю, посилюючи повітряні удари по населених пунктах, що утримують підтримувані Туреччиною повстанці.

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Як повідомляється, російські літаки скинули боєприпаси.

Джерела повстанців повідомили, що щонайменше п'ять бійців з підтримуваного Туреччиною угруповання були вбиті, а щонайменше 12 мирних жителів - були поранені.

За словами речника Національної армії – основної сили повстанців, що підтримується Туреччиною - майора Юсефа Хамуда, ескалація Росії посилилася минулого тижня і почалася в провінції Ідліб, а тепер поширюється на райони північної провінції Алеппо уздовж кордону.

Зазначається, що ескалація сталася за кілька днів до того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, як очікується, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі в середу, щоб обговорити угоду, досягнуту в минулому році.

"Режим припинення вогню, раніше досягнутий Москвою і Анкарою, закріпив значні успіхи сирійської армії і підтримуваних Іраном ополченців, але велике розгортання турецьких військ в провінції Ідліб зупинило подальше просування настання під керівництвом Росії", - пише Reuters.

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