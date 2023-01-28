Передача Україні іспанських танків та заяви Данілова: головні новини ночі 28 січня

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Головні новини ночі 28 січня:
- Стало відомо, коли Іспанія передасть Україні танки. Читати далі –>
- Немає ніяких застережень для українських сил щодо завдання ударів по РФ - Данілов. Читати далі –>
- Данілов переконує, що РФ вже неспроможна виробляти чимало ракет для постійних атак. Читати далі –>
- Місто руїн: у Маріуполі російські окупанти продовжують знищувати будинки Читати далі –>
- Ситуація на Донбасі: до Маріуполя з Бердянського напрямку провозять підбиту техніку російських військових Читати далі –>
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