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Передача Україні іспанських танків та заяви Данілова: головні новини ночі 28 січня

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
16к
Час на прочитання
1 хв
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Передача Україні іспанських танків та заяви Данілова: головні новини ночі 28 січня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 28 січня: 

  • Стало відомо, коли Іспанія передасть Україні танки. Читати далі –>
  • Немає ніяких застережень для українських сил щодо завдання ударів по РФ - Данілов. Читати далі –>
  • Данілов переконує, що РФ вже неспроможна виробляти чимало ракет для постійних атак. Читати далі –>
  • Місто руїн: у Маріуполі російські окупанти продовжують знищувати будинки Читати далі –>
  • Ситуація на Донбасі: до Маріуполя з Бердянського напрямку провозять підбиту техніку російських військових Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
16к
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