"Передасть жорсткий сигнал": NBC розповів про риторику Байдена щодо України на зустрічі з Путіним

Американський президент такоє нібито зачепить тему кібератак

Білий дім хоче продемонструвати, що Джо Байден дав "жорсткий сигнал" Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах - "ширшому і вужчому".

Про це повідомляє телеканал NBC.

Джерела телеканалу зазначають, що президент США має передати Володимиру Путіну "жорсткий сигнал, на відміну від тих відносин, які продемонстрував колишній президент Дональд Трамп".

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Стверджується, що Джо Байден проводить зустрічі з союзниками, щоб продемонструвати російському президенту "єдиний фронт проти його згубної поведінки".

За інформацією телеканалу, американський президент має намір обговорити кібератаки, посилення російської агресії щодо України, порушення прав людини та втручання у вибори.

Також Джо Байден планує торкнутися тем, за якими дві країни можуть працювати разом. Наприклад, контроль над озброєннями та зміна клімату.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів та Росії зустрінуться 16 червня у Женеві. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

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