"Передав мавпі гранату": як Путін залучає Лукашенка до ядерного шантажу

Піонтковський припускає, що з Білорусі може вилетіти ядерний снаряд по Україні чи країні НАТО, а Путін скаже, що він ні до чого.

Російський диктатор Володимир Путін втягує Олександра Лукашенка у ядерний шантаж і саме для цього очільник РФ літав до Мінська.

Про це заявив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, інформує Gordon.ua.

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Говорячи про політику Лукашенка, експерт зауважив, що білоруський диктатор успішно "петляє" на своїй посаді уже 30 років і "пропетляв" цього разу теж.

За словами Піонтковського, Путін домігся від Лукашенка двох цілей: оголошення про білорусько-російські військові маневри на початку лютого 2023 року.

"А друга річ – абсолютно екзотична", – сказав експерт. На думку політолога, тригодинне обговорення нібито економічних питань задумали "заради двох слів".

"Це слова "спеціальні боєприпаси". Отже, білоруські пілоти тепер водитимуть літаки зі спеціальними боєприпасами. Тобто з ядерною зброєю. Ось що вони хотіли сказати. Ми вже говорили, що ядерний шантаж Путіна провалився, і йому дуже твердо і конкретно пояснили, що його вб'ють. То він вирішив знову шантажувати Захід, але з-за спини Лукашенка", – каже Піонтковський.

Тому Путін натякнув, що у Білорусі тепер є ядерна зброя. Щоб посилити це враження, глава Кремля сказав про передавання "Іскандерів", не уточнюючи, з якими зарядами. Сам Лукашенко м'яко кажучи не в захваті від такої ролі, зазначає експерт.

""Іскандери" можуть носити і ядерні заряди. Путін для себе створив можливість, як то кажуть, під фальшивим прапором. Він уже знає, що його вб'ють за ядерний удар, але хоче полякати Захід: може, з Білорусі вилетить якийсь ядерний снаряд, який вдарить по цілі в Україні чи країні НАТО, а Путін скаже, що він ні до чого. Це може здатися смішним, наївним, але це серйозно. Заради цього він приїжджав [до Білорусі]: щоб продовжити ядерний шантаж, дати зрозуміти, що він передав гранату мавпі, передав ядерну зброю Лукашенку", – підсумував політолог.

Візит Путіна до Мінська

Нагадаємо, що 19 грудня вперше від 2019 року російський диктатор Путін приїхав з візитом до Мінська. Літак російського диктатора супроводжували винищувачі.

Дмитро Снєгірьов заявив, що наслідки візитк Путіна до Мінська можуть становити загрозу не лише для України, але й для Польщі та країн Балтії.

Директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що мета візиту Путіна до Білорусі набагато ширша, ніж розмови про участь білоруських військ у війні проти України.

Ексрозвідник, колишній співробітник КДБ СРСР Сергій Жирнов назвав Лукашенка "директором колгоспу, який розводить РФ".

ТСН.ua зібрав подробиці переговорів Путіна і Лукашенка і розповів, що залишилося "за кадром" зустрічі.

Через декілька днів уже Лукашенко полетів до Путіна, де взяв участь у зустрічі очільників країн СНД.