Передавання польських МіГ-29 Україні: Навроцький ошелешив заявою
Навроцький заявив, що не знав про плани передати Україні винищувачі.
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що йому нічого не відомо плани Міністерства національної оборони передати Україні винищувачі МіГ-29.
Про це він сказав під час пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, повідомляє “Укрінформ”.
«Тут, мабуть, сталося якесь непорозуміння - я не мав такої інформації. Але я спокійний: з паном Косіняком-Камишем (міністр оборони Польщі - Ред.) ми це з’ясуємо і порозуміємося з цього питання», - наголосив Навроцький.
Польський лідер зауважив: його співробітники мали рацію, коли заявляли, що він не отримував «офіційної інформації» про передавання МіГів Україні.
Нагадаємо, днями Генеральний штаб Збройних сил Польщі повідомив, що хоче передати Україні винищувачі МіГ-29. Польські військові наголосили, що рішення поки що не ухвалене, але тема активно опрацьовується. У разі ухвалення позитивного рішення МіГ-29 замінять сучасніші F-16 та FA-50, які вже виконують частину завдань у польських ВПС.