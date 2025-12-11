Передавання польських МіГ-29 Україні: Навроцький ошелешив заявою

Кароль Навроцький. / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що йому нічого не відомо плани Міністерства національної оборони передати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, повідомляє “Укрінформ”.

«Тут, мабуть, сталося якесь непорозуміння - я не мав такої інформації. Але я спокійний: з паном Косіняком-Камишем (міністр оборони Польщі - Ред.) ми це з’ясуємо і порозуміємося з цього питання», - наголосив Навроцький.

Польський лідер зауважив: його співробітники мали рацію, коли заявляли, що він не отримував «офіційної інформації» про передавання МіГів Україні.

Нагадаємо, днями Генеральний штаб Збройних сил Польщі повідомив, що хоче передати Україні винищувачі МіГ-29. Польські військові наголосили, що рішення поки що не ухвалене, але тема активно опрацьовується. У разі ухвалення позитивного рішення МіГ-29 замінять сучасніші F-16 та FA-50, які вже виконують частину завдань у польських ВПС.