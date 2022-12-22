Передавання активів Росії на допомогу Україні: у Конгресі США підтримали поправку до закону

Сенат США 22 грудня ухвалив поправку про передавання арештованих активів російських олігархів народу України.

Про це повідомляє CNN.

Так, у Конгресі затвердили поправку сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема до закону про фінансування уряду щодо конфіскації активів олігархів з РФ та передання їх на користь України.

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"Ця поправка дозволить Міністерству юстиції через державного секретаря передати кошти, отримані від заарештованих активів олігархів або інших суб'єктів, що потрапили під санкції, народу України", – пояснив Грем.

Сенатор запевнив, що ця поправка до закону "буде справжньою знахідкою для багатостраждального народу України" і дозволить "полегшити тягар американських платників податків".

Зауважимо, що на рішення відреагував голова Офісу президента Андрій Єрмак, який написав у Мережі, що за ініціативу ще має проголосувати Палата представників.

"Сенат США підтримав законопроєкт про використання арештованих російських активів для допомоги Україні. Про це повідомив у Twitter член Палати представників Том Маліновський. За словами конгресмена, законопроєкт ухвалили як поправку до масштабного законопроєкту про фінансування федерального уряду США. Далі чекаємо голосування Палати представників за нього", – йдеться в заяві Єрмака.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що в ЄС заблоковані 300 млрд євро резервів російського Центробанку і заморожені 19 млрд євро російських олігархів. Фон дер Ляєн запропонувала створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування, щоб використати виручені гроші для України.

Зауважимо, що Угорщина в листопаді заморозила російські активи на рекордну для себе суму 870 млн євро.

Угорщина заморозила 870 мільйонів євро російських активів

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