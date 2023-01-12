Передавання танків Leopard Україні: чому Німеччина блокує рішення і хто може змінити позицію Шольца

Позиція канцлера Німеччина Олафа Шольца щодо постачання Україні танків Leopard залежить від президента США Джо Байдена.

Про це пише видання Politico з посиланням на двох неназваних німецьких офіційних осіб.

Так, на умовах анонімності двоє німецьких чиновників заявили, що позиція Шольца сильно залежить від президента США Джо Байдена, з яким канцлер уже тісно координував свої дії, коли минулого тижня опублікував спільну заяву, в якій оголосив про спільну поставку в Україну німецьких і американських бойових машин піхоти.

"Рухи Великої Британії щодо постачання Україні бойових танків (ред. - йдеться про танки Challenger 2, які британці вирішили надати Україні) є головним болем для Олафа Шольца, але все одно малоймовірно, що канцлер Німеччини подолає своє небажання надсилати важку німецьку бронетехніку, не слідуючи прикладу Вашингтона", - повідомляє Politico.

Більше того речник Шольца 11 січня заявив, що плани Лондона поставити Україні танки Challenger 2 британського виробництва не змінять позицію уряду Німеччини щодо відмови надати Україні потужні танки Leopard 2.

Варто зазначити, що раніше видання повідомляло, що Франція та Польща непублічно тиснуть на Німеччину для початку постачання європейськими країнами танків Leopard 2 для ЗСУ. Варшава навіть запропонувала, щоб танки Leopard німецького виробництва могли поставлятися Україні через більш широкий альянс європейських країн. Про ухвалення рішення про постачання роти танків Leopard 11 січня у Львові під час зустрічі Люблінського трикутника заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Водночас Politico наголошує, що великою перешкодою для цього є те, що Берлін повинен дати зелене світло на реекспорт зброї німецького виробництва. І на думку видання, на зустрічі 20 січня у Рамштайні західні партнери будуть тиснути на Шольца, аби той змінив свою позицію.

Нагадаємо, що окрім Польщі, передати Україні танки Leopard 2 не проти і Фінляндія, проте з умовою, що таке рішення має бути ухвалене спільно в Європі. Таким чином наразі це питання залежить лише від ФРН, яка поки що блокує рішення. Проте і там далеко не всі підтримують позицію Шольца про відмову передавання Україні танків Leopard. Так, наприклад, керівниця оборонного комітету Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що Бундестаг буде далі тиснути на канцлера, аби Берлін надав Києву танки Leopard.

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