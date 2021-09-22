Передавати мені привіт пострілами - слабкість: Зеленський відреагував на замах на Шефіра

Президент наголосив, що інцидент не вплине на обраний його командою курс.
Президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо замаху на свого помічника Сергія Шефіра, який стався вранці 22 вересня під Києвом.
У телеграм-каналі президента з'явилося відеозвернення.
Зеленський зауважив, що невідомі обстріляли авто не просто його помічника, а близького друга. "Вважається, що це був замах на вбивство", - наголосив він.
За словами президента, йому поки не відомо, хто за цим стоїть. "Які це сили? Можуть бути внутрішні, а можуть бути зовнішні. Але силами не вважаю їх. Тому що передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною. На міцність нашої команди це не впливає", - наголосив він.
Зеленський каже, що це жодним чином не вплине на обраний ним курс - "до змін, до детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом, великими і впливовими фінансовми групами".
За словами президента, він повертається до Києва одразу після виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Як повідомлялося,у середу, 22 вересня, під Києвом невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. В іномарку потрапило десять куль. Поранення отримав водій Шефіра. Його з пораненнями шпиталізували до Феофанії.