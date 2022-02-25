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Передавайте українським військовим інформацію про пересування ворожої техніки: як її розпізнати

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Передавайте українським військовим інформацію про пересування ворожої техніки: як її розпізнати

Associated Press

Як виглядають ворожі розпізнавальні знаки.

Вірогідно, вночі окупанти стягуватимуть свої війська з пальним і боєприпасами. 

Тому Центр протидії дезінформації звернувся до жителів Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей, аби ті передавали інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей. 

Ворожі розпізнавальні знаки: 

  • наліпки червоного кольору на формі;
  • маркування військової техніки літерою "Z" білого кольору.

"Переможемо ворога разом!", - резюмують в повідомленні. 

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