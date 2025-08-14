Переддень до Аляски: що важливого сказав Трамп про переговори

Трамп і Путін / © ТСН.ua

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп напередодні важливих переговорів з диктатором Путіним зробив низку важливих заяв про саміт на Алясці та майбутнє України.

ТСН.ua зібрав головні заяви з сьогоднішнього інтерв’ю американського президента для Fox News.

Перемир’я не буде

Трамп заявив, що не впевнений у можливості досягти угоди про негайне припинення вогню.

«Я не думаю, що ми можемо досягти негайного припинення вогню», — сказав він.

«Путін готовий до угоди»

Трамп заявив, що вважає російського очільника Володимира Путіна готовим до укладання угоди

«Мені здається, Путін хоче це завершити. Думаю, він збирається піти на угоду», — зазначив Трамп.

Він додав, що зателефонує Володимиру Зеленському та європейським лідерам після зустрічі, але сказав, що не дзвонитиме нікому, якщо зустріч пройде невдало.

Водночас, у Кремлі заявили, що США та Росія не планують підписувати документи завтра. За словами речника диктатора Пєскова, на Алясці підписання жодних документів не очікується.

Головна мета переговорів

Головна мета завтрашнього саміту, за словами американського лідера, домовитися про другу зустріч за участю Зеленського. Трамп додав, що вже розглядаються три потенційні різні місця для наступної зустрічі, включаючи можливість «залишитися на Алясці».

«Друга зустріч буде дуже, дуже важливою, бо це буде зустріч, на якій вони (Путін і Зеленський — Ред.) укладуть угоду», — сказав глава Білого дому.

Трамп заявив, що друга зустріч — за участю Володимира Зеленського — передбачатиме «поступки» щодо кордонів та землі, хоча він не уточнив деталей.

Водночас, державний секретар США Марко Рубіо сьогодні заявив, що гарантії безпеки для України мають бути частиною мирних переговорів з Росією.

Що буде у разі провалу переговорів

Трамп дав 25% ймовірності того, що майбутня зустріч з Путіним на Алясці завершиться невдало. «Існує 25% ймовірності того, що ця зустріч не буде успішною», — сказав він.

Він висловив готовність запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо зустріч на Алясці «не завершиться добре».

Також Трамп не виключає, що може провести сольну прес-конференцію, а не спільну, якщо «зустріч закінчиться погано».

На завершення американський президент дав обіцянку щодо завтрашньої зустрічі з Путіним на Алясці «зробити все можливе», що в його силах. Він висловив впевненість, що «зрештою буде хороший результат».