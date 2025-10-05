Передавання Україні ракет Tomahawk: Путін зробив гучну заяву

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія «належним чином» відреагує на можливе передавання Україні ракет Tomahawk від Сполучених Штатів.

Заяву лідера РФ цитують пропагандисти.

«Рішення про постачання Києву ракет Tomahawk, якщо воно буде прийнято, призведе до руйнування позитивних тенденцій у відносинах із США», — сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський натякнув, що звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням про надання крилатих ракет Tomahawk.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив у ефірі Fox News, що американська сторона розглядає це прохання.

За даними Wall Street Journal, окрім потенційної передачі Tomahawk, Вашингтон також розглядає можливість постачання ракет Barracuda.

Україна також може отримати розвідувальні дані для точкових ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, що значно підвищить ефективність застосування далекобійної зброї.