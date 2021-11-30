Перегляд дислокації американських військових передбачає посилення стримування РФ — Пентагон

Дислокація дає змогу силам НАТО діяти вільніше.

Одним із завдань переглянутої за останні місяці глобальної дислокації ЗС США у світі є більш ефективне стримування РФ.

Про це заявили у Пентагоні, — пише "Інтерфакс".

Дислокація посилює стримування Росії, використовуючи при цьому готові до бою сили. Також дислокація дає можливість силам НАТО діяти вільніше.

Але також не йдеться про нові заходи, націлені на виконання цього завдання.

Також читайте В МЗС назвали кількість російських військ біля кордонів України

Пентагон нагадує, що ще у лютому 2021 року президент США Джо Байден скасував рішення попередньої адміністрації про виведення 25 тис. військових США із ФРН.

А голова оборонного відомства Ллойд Остін у квітні ухвалив рішення розмістити у ФРН командні структури, функціонування яких забезпечують 500 військових.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС Дмитро Кулеба назвав найгірший сценарій для України. За його словами, РФ може знову силою змінити кордони в Європі, як це вже було 2014, анексувавши Крим та окупувавши окремі райони Донецької та Луганської областей.

Слід зазначити, що раніше повідомлялося, що Росія сконцентрувала майже 100 тисяч російських військових біля кордонів з Україною. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня чи на початку лютого 2022 року.

Читайте також:

Лукашенко заявив, що нічого не знає про плани Росії напасти на Україну