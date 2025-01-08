"Перегортаю сторінку": Тищенко у Раді заявив, що припиняє "боротьбу з колцентрами" (відео)

За словами політика, "ця боротьба нікому не потрібна".

Скандальний нардеп Микола Тищенко з'явився у Верховній Раді. Він заявив, що припиняє боротьбу з колцентрами. Мовляв, вона "нікому не потрібна", тож він "перегортає цю сторінку".

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

Гончаренко запитав Тищенка про те, яких успіхів той досяг у "боротьбі з колцентрами". Останній відповів, що "повністю передивився ці свої парламентські обов'язки".

"І перегортаю сторінку. Я зрозумів, що ця боротьба нікому не потрібна", - заявив Тищенко.

Додав, що лише виконував "вимоги своїх виборців".

Тищенко заявив, що припиняє "боротьбу з колцентрами"

Раніше ми писали про те, що одіозний нардеп Микола Тищенко з'явився у Верховній Раді. Як відомо, він ще має перебувати під домашнім арештом.

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