"Перегортаю сторінку": Тищенко у Раді заявив, що припиняє "боротьбу з колцентрами" (відео)

За словами політика, "ця боротьба нікому не потрібна".
Скандальний нардеп Микола Тищенко з'явився у Верховній Раді. Він заявив, що припиняє боротьбу з колцентрами. Мовляв, вона "нікому не потрібна", тож він "перегортає цю сторінку".
Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.
Гончаренко запитав Тищенка про те, яких успіхів той досяг у "боротьбі з колцентрами". Останній відповів, що "повністю передивився ці свої парламентські обов'язки".
"І перегортаю сторінку. Я зрозумів, що ця боротьба нікому не потрібна", - заявив Тищенко.
Додав, що лише виконував "вимоги своїх виборців".
Раніше ми писали про те, що одіозний нардеп Микола Тищенко з'явився у Верховній Раді. Як відомо, він ще має перебувати під домашнім арештом.
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