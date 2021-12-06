Переговори Байдена і Путіна: у Кремлі повідомили час та деталі відеозустрічі

За словами Пєскова, спілкування відбудеться у закритому режимі.
Переговори російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена пройдуть завтра, 7 грудня, захищеним відеозв'язком. Розпочнуться перемовини районі 18:00 за московським часом (ред. - 17:00 за Києвом).
Про це 6 грудня заяивив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, плвідомляють російські ЗМІ.
"Звичайно, жодного прямого ефіру не буде. Перші кадри спілкування обов'язково покажемо, але очевидно лише перші кадри. Все спілкування буде у закритому режимі. Ми вважаємо, що це буде досить докладна і тривала конференція із захищеного відеозв'язку", - заявив речник Путіна.
Він також додав, що лідери обох країни обговорять "напруженість навколо України, просування НАТО до кордонів Росії та ініціативу російського президента щодо гарантій безпеки".
Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що під час переговорів із російським колегою Володимиром Путіном прежидент США Джо Байден висловить занепокоєння військовою діяльністю Кремля поблизу кордонів з Україною.
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