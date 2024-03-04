Переговори з Росією будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні - МЗС Китаю

Після дипломатичних переговорів у Москві в суботу ввечері міністерство закордонних справ Китаю заявило в неділю, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Про це пише The Guardian із посиланням на повідомлення МЗС Китаю, Xinhua.

Спеціальний представник Китаю з питань України Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін провели в суботу ввечері переговори з високопоставленими російськими дипломатами. Це був перший етап європейської подорожі, під час якої Хуей також відвідає Брюссель, Польщу, Німеччину та Францію.

У звіті, опублікованому в неділю вранці, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що спеціальний представник Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін погодилися, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Китай готовий «продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні», — заявило міністерство закордонних справ Китаю в зачитуванні підсумків зустрічі.

Поїздка Лі стала другою з травня минулого року і відбулася в той момент, коли Київ прагне до участі Пекіна в мирних переговорах, які Швейцарія намагається організувати цієї весни, повідомляє AP. Китай заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України, але підтримує тісні зв’язки з Москвою.

«Відбувся дуже активний і ґрунтовний обмін думками на тему української кризи», – йдеться в заяві російського МЗС, розміщеній на сайті. «Було зазначено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки».

Нагадаємо, Китай представив свій мирний план із 12 пунктів щодо війни Росії проти України. Серед іншого, план передбачає відмову від “менталітету холодної війни”, припинення військових дій та “односторонніх санкцій” проти Росії, а також відновлення мирних переговорів.

Коментуючи пропозицію Китаю, президент РФ Володимир Путін висловив упевненість, що Київ та західні союзники з часом погодяться на "мирний план".

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