Переговори зі США: хто увійде до складу української делегації – Sky News

Делегація України вирушить до Саудівської Аравії увечері в неділю, 23 березня.

У складі української делегації для переговорів зі США в Саудівській Аравії будуть міністр оборони країни Рустем Умеров та заступник голови Офісу президента України Павло Паліса.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на власні джерела.

У британському виданні додали, що графік зустрічі ще не визначено, але очікується, що делегація вирушить у неділю ввечері, щоб бути готовою до переговорів у понеділок, 24 березня.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська делегації в Саудівській Аравії зустрінуться в понеділок, 24 березня.

Після цієї зустрічі в американської команди будуть переговори з росіянами.

Нагадаємо, делегацію Росії на консультаціях експертних груп зі США щодо України очолять сенатор Григорій Карасін і радник директора ФСБ Сергій Бесєда.

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