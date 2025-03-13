Переговори між Росією та США можуть відбутися вже сьогодні – росЗМІ

Пєсков не уточнив, чи відбудеться особиста зустріч президента РФ Владіміра Путіна зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Росія планує провести зустріч із представниками США у четвер–п’ятницю, 13–14 березня.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву речника Кремля Дмітрія Пєскова.

За його словами, 13 березня відбудуться контакти між сторонами, однак деталі переговорів стануть відомі пізніше. Водночас Пєсков не уточнив, чи відбудеться особиста зустріч президента РФ Владіміра Путіна зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Про підготовку переговорів також заявив самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко, зазначивши, що контакти між США та Росією очікуються "сьогодні – завтра". Проте жодних подробиць щодо формату чи тем обговорення він не надав.

Раніше військовий експерт Петро Черник висловив думку про те, що очільник Кремля Володимир Путін відмовиться йти на мирну угоду та 30-денне припинення вогню.