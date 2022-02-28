Війна Росії проти України: як відбулися перші переговори, всі деталі

У районі річки Прип'ять на українсько-білоруському кордоні відбулася зустріч між українською та російською делегаціями.
Сьогодні, 28 лютого, відбулися перші переговори між Україною та Росією щодо нападу Кремля на Україну.
Всі деталі зустрічі зібрав ТСН.ua.
Склад делегацій:
Українська делегація:
- голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія
- міністр оборони України Олексій Резніков
- радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк
- голова делегації України у ТКГ Андрій Костін
- народний депутат Рустем Умеров
- заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький
Російська делегація:
- помічник президента РФ Володимир Мединський
- заступник міністра оборони Олександр Фомін
- заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко
- голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький
- посол Росії у Білорусі Борис Гризлов
Виведення всіх військ РФ, зокрема з Криму та Донбасу
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович висловив свою позицію про те, що держава на переговорах з Росією вимагатиме припинення вогню та виведення всіх російських військ, йдеться, зокрема, про Крим та Донбас. Арестович наголосив, що це його особиста думка.
Що відомо про перебіг перемовин
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав переговори важкими.
"Щоправда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси", - написав він у Тwitter.
За словами Подоляка, сторони обговорили можливість проведення найближчим часом другого раунду переговорів, на яких ці теми матимуть конкретну практику розвитку. Інших деталей він не повідомив.
Наразі сторони повернулися до столиць.
"Ухвалено рішення негайно вийти на додаткові консультації у столицях держав. Після чого найближчим часом має відбутися другий раунд переговорів української та російської сторін", - зазначили у пресслужбі Офісу президента.
Зазначається, що сторони обговорили низку ключових тем, щодо яких мають перспективи знаходження взаємоприйнятних рішень.
Позиція ворога
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей та колишній міністр культури Росії Володимир Мединський сказали, що наступна зустріч делегацій Росії та України відбудеться на польсько-білоруському кордоні.
"Делегації РФ та України знайшли важливі пункти, за якими може бути досягнуто прогресу", — зазначив очільник комітету Держдуми з міжнародних справ РФ Леонід Слуцький.
Нагадаємо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що переговори з Росією "підуть або в потрібному для України напрямку, або як російський військовий корабель".
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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