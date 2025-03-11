Переговори між США та Україною: сторони представлять спільну заяву – Financial Times

США та Україна після завершення перемовин у Саудівській Аравії представлять спільну заяву про результати дискусій.

Про це пише The Financial Times.

За інформацією видання, американська та українська делегації завершили важливі переговори в Саудівській Аравії, оскільки Київ намагався налагодити складні відносини з Вашингтоном і відновити постачання американської зброї та обмін розвідданими.

Зазначається, що обидві сторони виступлять зі спільною заявою, в якій підсумовуватимуть день дискусій, які мали розгорнутися навколо пропозиції України щодо часткового припинення вогню у війні з Росією, а також перспективної угоди зі США щодо українських мінеральних ресурсів.

Очікується, що українська команда представить офіційним особам США пропозицію щодо часткового припинення вогню, згідно з яким Україна та Росія утримаються від ударів безпілотниками та ракетами великої дальності, атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру та військових дій у Чорному морі.

Продовження переговорів на другий день не планується.