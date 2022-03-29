Переговори між Україною та РФ: Подоляк розповів про статус Криму

Переговори між Україною та РФ: Подоляк розповів про статус Криму

Крим - це окремий пункт переговорів між Україною та РФ.

Україна пропонує протягом 15 років спільно з РФ напрацювати домовленості щодо статусу Криму та його приналежність.

Про це 29 березня після переговорів із Росією сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Щодо Криму - це окремий пункт договору, в якому ми повинні зафіксувати позицію України та Росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусі Криму та Севастополя. Ми пропонуємо, що поки триватимуть переговори між РФ та Україною, Росія не використовуватиме військові чи збройні сили для того, щоб вирішити питання півострова", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, зранку 29 березня у турецькому Стамбулі розпочалися українсько-російські переговори. Українська делегація вимагатиме забрати російські війська з території України та припинити війну. За попередньою інформацією, перемовини відбуватимуться у кілька раундів і можуть тривати не один день.

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