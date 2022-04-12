Переговори про гарантії безпеки для України тривають в онлайн-режимі: Арахамія повідомив деталі

Переговори про гарантії безпеки для України тривають в онлайн-режимі: Арахамія повідомив деталі

Українська сторона не змінювала своєї позиції, наголосив політик.

Голова фракції "Слуга народу" і голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія повідомив, що перемовини щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі.

Про це він написав у Мережі 12 квітня.

Арахамія наголосив, що українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

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"Єдина відмінність полягає в тому, що ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке. Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", – додав голова української делегації.

Нагадаємо, 7 квітня Лавров заявив, що Україна нібито представила новий проєкт угоди з РФ, і в ньому є "відхід від найважливіших пропозицій", які українська та російська сторони зафіксували на зустрічі у Стамбулі 29 березня.

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