Переговори про мир в Україні: чотири сценарії розвитку подій — Die Zeit

Досягнути домовленості може перешкодити несумісність позицій Києва та Москви.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв швидко завершити війну в Україні, посадивши сторони конфлікту за стіл переговорів. Однак досягнути домовленості буде надзвичайно складно через надто різні позиції Києва та Москви.

Як може розвиватися ситуація, прогнозує німецьке видання Die Zeit.

У виданні нагадали, що Україна вимагає повного виведення російських військ зі своєї території, а Росія прагне отримати під свій контроль навіть досі неокуповані частини чотирьох формально анексованих областей України.

Виходячи з цього, Die Zeit передбачає чотири можливі сценарії.

Провал переговорів

Якщо через несумісність позицій Києва і Москви домовленості не буде досягнуто, найближчими місяцями активні бойові дії триватимуть, оскільки обидві країни поки що мають необхідні для цього ресурси.

Водночас Росія може досягти успіху у своєму намірі повністю окупувати Донецьку область.

Корейський сценарій

На території України буде створено демілітаризовану зону на кшталт тієї, яка розділяє КНДР і Південну Корею. Вона проходитиме по фактичній лінії фронту.

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Про її створення торік говорили спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог і віцепрезидент Джей Ді Венс.

Непорушність домовленостей повинні гарантувати розміщені в Україні війська західних країн. Але без участі США цей варіант видається сумнівним.

Кіпрський сценарій

На Кіпрі, частину якого контролює Туреччина, замість військ США чи західних країн непорушність лінії розмежування гарантують "блакитні шоломи" ООН.

Така ситуація триває вже десятиліттями – без обстрілів, але й без остаточного вирішення конфлікту.

Ключова відмінність від корейського варіанту в тому, що миротворці стоять не за спиною сторони, яка оборонялася, а безпосередньо на лінії ДМЗ.

Для України цей варіант може виявитися прийнятним, оскільки попри таку ситуацію, Кіпр зміг вступити до ЄС.

Членство в НАТО

Найбажанішим для України варіантом було би приєднання країни до Північноатлантичного альянсу.

Однак проти цього виступають не лише в Москві, а й у деяких країнах-членах НАТО.

Спроба реалізації цього варіанту може призвести до затягування війни.

Нагадаємо, напередодні, 23 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова домовлятися про закінчення війни. Тепер, вважає американський лідер, потрібно запитати про готовність Росії.

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